فيديو فلسطيني ساخر يتحدث باسم سكان الغلاف و صحيفة يديعوت تعلق!

غزة / سما /

انتشر مقطع غنائي ساخر على وسائل التواصل الاجتماعي بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، تحت اسم "الارباك الفني". والذي يعرض رسالة خيالية من سكان البلدات الإسرائيلية المحيطة في قطاع غزة للحكومة الإسرائيلية.

الشريط المصور الذي شارك به فنانون فلسطينيون من قطاع غزة، ونشر باللغة العبرية، يحتوي على اتهامات للحكومة الإسرائيلية بانها لا تقوم باي شيء بعد محاولات سكان قطاع غزة تشويش الحياة الروتينية في البلدات المحيطة بعزة. ويقول مؤلفو الاغنية "لديكم حكومة سارقة وجبانة".

بالإضافة لذلك، تحتوي الاغنية على رسالة مفادها انه في البلدات الإسرائيلية بمحيط قطاع غزة هناك مخاوف من نشاطات وحدة الارباك الليلي للفصائل الفلسطينية، ومن تجدد إطلاق البالونات الحارقة والتي تحمل عبوات ناسفة.

ووفقا للشريط المصور فان هذه النشاطات ستتجدد ان لم تف إسرائيل بالتعهدات التي التزمت بها عن طريق الوساطة المصرية.

وتعقيبا على المقطع، قالت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، "نشر علي نسمان وهو فنان كوميدي مقيم في غزة ينشر مقاطع فيديو تهكمية انتقادية، قصيدة باللغة العبرية يشيد فيها بالنشاط العنيف لمسيرات العودة وتأثيرها على سكان غلاف غزة، لا تتفاجأ بصيغة العبرية "التي يسخر فيها"، كراهيته المتوقدة للإسرائيليين تعبر حدود غزة، تماما مثل قصائده".

