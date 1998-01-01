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جيش الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد عمر ابو ليلى

الأربعاء 24 أبريل 2019 07:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد عمر ابو ليلى


رام الله / سما /

هدم جيش الاحتلال فجر اليوم منزل الشهيد عمر ابو ليلى في بلدة الزاوية قضاء سلفيت .

وارغم جنود الاحتلال الأهالي على مغادرة منازلهم المجاورة لمنزل الشهيد، وقام جنود الاحتلال باعاقة عمل الصحفيين وتبليغهم بتصنيف المكان كمنطقة عسكرية مغلقة قرب منزل الشهيد أبو ليلى .

وأبلغ جيش الاحتلال عائلة الشهيد بقرار هدم المنزل في آذار الماضي بعد تنفيذ عملية طعن أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة آخرين بجروح قرب مستوطنة "أرئيل".


هذا وكانت ما تسمى بالادارة المدنية قد امهلت عائلة الشهيد حتى يوم امس الاثنين لاخلاء منزلهم.

واستشهد أبو ليلى في 19 آذار الماضي بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في قرية عبوين قرب رام الله، ولا يزال جثمانه محتجزاً.

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