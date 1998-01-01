اشتيه يتحدث عن نسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر نيسان الحالي

رام الله / سما /

قال محمد اشتيه رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن "الحكومة سترفع نسبة رواتب الموظفين عن شهر نيسان من 50% الى 60%، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وجدد اشتيه، التحية للموظفين على صبرهم وتحملهم جراء الخصم على الرواتب بسبب الإجراءات الإسرائيلية باقتطاع أموال المقاصة".

جاء اقوال رئيس الوزراء خلال كلمته في اختتام فعاليات المؤتمر الأمني السنوي الرابع "الفضاء الالكتروني في ظل تطور الجريمة والإرهاب"، والذي نظم في مقر الامن الوقائي بمدينة اريحا، بحضور محافظ اريحا والاغوار الشمالية جهاد أبو العسل، ومدير عام جهاز الامن الوقائي اللواء زياد هب الريح، وعدد من مدراء وضباط المؤسسة الأمنية، وممثلين عن مؤسسات تعنى بالتكنولوجيا.

وأضاف: "انقل لكم تحيات السيد الرئيس محمود عباس، على جهودكم في عقد هذا المؤتمر الهام واشكركم على تنظيمه".

واردف: "إن انعقاد هذا المؤتمر جاء في توقيت مناسب، وبمحتوى مناسب، فيجب ان نبني عليه، ونشرع لهذا الفضاء ونحافظ على حرية الانسان بما لا يجحف بحرية الاخرين وهو امتحان امامنا ان نجعل من الفضاء فرصة للتطور وليس فرصة بان يأخذ منحنيات أخرى".

وأوضح أنه "من الضروري على المؤسسة الأمنية التنسيق والتعاون مع الجامعات والشركات الخاصة بالقطاع التكنولوجي، من اجل النهوض ومواكبة التطور في هذا الفضاء وتطويع التكنولوجيا لصالحنا، لاستخدامها في كل المجالات والقطاعات".

وقال: "نحن اليوم عندنا أكبر نسبة اشتراك عالية بالمقارنة مع محيطنا الاقليمي والعالم، من ناحية عدد المشتركين في شبكة الانترنت نسبة لعدد السكان، وهو ما يمثل تحديا يضاعف الجهد علينا جميعا، اما ان نتعامل مع هذا الموضوع كفرصة نحو الامام او لعنة نحو الخلف، ولكن نحن ذاهبون بهذه الفرصة للأمام للشباب ونحو التقدم وفرصة نحو ان نحلق في الفضاء الواسع لنتشابك مع العالم تشابكا إيجابيا".

وأضاف: "يجب ان نجير التكنولوجيا لصالحنا، سنذهب من التعليم الى التعلم ومن الاحتياج الى الإنتاج، لنجعل من العائلات المستهلكة عائلات منتجة، ونعلم أولادنا على التميز والابداع"

وتابع: "الحكومة والمؤسسة الأمنية والتنظيمات اوتاد لتعزيز شرعية الرئيس محمود عباس، الشرعية الوحيدة لمواجهة كافة التحديات التي تتعرض لها قضيتنا".