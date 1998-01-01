  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة والقدس

الإثنين 22 أبريل 2019 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة والقدس


رام الله / سما /

شن جيش الاحتلال فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق الضفة الغربية والقدس طالت 6 مواطنين.

ففي مدينة القدس المحتلة داهم الاحتلال مخيم شعفاط وبلدة عناتا قبل ان يعتقل كلا من الفتى صالح الشرقاوي والطفل مالك نصر حوشية.

وفي بيت لحم داهمت دوريات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة تقوع ومدينة بيت جالا واعتقلت الشاب عنان أحمد عبد ربه حميدة من منزله.

واعتقل الاحتلال الشاب عبد القادر ذياب، كما استولت على مبلغٍ ماليْ من داخل منزله في مدينة قلقيلية، في حين اعادة اعتقال الأسير المُحرَر مراد فتحي موسى (40 عاماً) من منزله في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.

الأكثر قراءة اليوم

القاهرة شطبت من "صفقة القرن" بندا يهدد بسقوط الحكم في مصر.. فما هو ؟

حسن نصر الله : "حرب محتملة مع إسرائيل هذا الصيف وقد لا أكون بينكم"

فرنسا تبلغ لبنان : إسرائيل ستهاجم مصانع الصواريخ لحزب الله

بتمويل قطري.. الانتهاء من إنشاء خزاني وقود لمحطة كهرباء غزة خلال شهرين

الجهاد : عزام الاحمد ومشروعه اكثر من أساء لمنظمة التحرير وخطاباته تجلب الشؤم للشعب الفلسطيني

سلطات الاحتلال تسمح بإدخال 35 مركبة جديدة لغزة

روبنشتاين: الفلسطينيون ساهموا بانهيار اليسار وعملية إخلاء غزة كانت مؤلمة للغاية!

الأخبار الرئيسية

توفيق الطيراوي : لن يكون هناك مفاوضات مع اسرائيل في عهد ابومازن

مكرون

قناة عبرية: الرئيس الفرنسي يبعث برسالة شديدة اللهجة لاسرائيل بشأن اموال المقاصة مفادها..

حماس

قيادي بحماس: القادم خطير جداً وصفقة القرن نفذ جزء منها والان على وشك تنفيذ الجزء الأخر منها!

القمة

اهم قرارات الجامعة العربية بشأن القضية.. وزراء الخارجية العرب يوجهون دعوة للفصائل بغزة مفادها..

الرئيس: نتنياهو لا يؤمن بالسلام وجئت لاطرح عليكم علاقتنا مع اسرائيل وامريكا وحماس!