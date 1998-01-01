توفيق الطيراوي : لن يكون هناك مفاوضات مع اسرائيل في عهد ابومازن

رام الله / سما /

رأى اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن حل الدولتين انتهى منذ زمن على الارض، بفعل السياسة الامريكية والاسرائيلية.

وقال الطيراوي، خلال لقاء على فضائية معا ، ان ترامب لا علاقة له بالتاريخ بعدما منح ما لا يملك لاسرائيل، مشيرا الى انه خضع للّوبي الاسرائيلي بمنح القدس والجولان لاسرائيل.

وأضاف الطيراوي، ان كل قرارات ترامب لن ترهب الشعب الفلسطيني من اخذ واستعادة حقوقه مهما طال الزمان، مؤكدا ان ترامب يتحكم بالعالم من خلال تدخله في كل الدول وفقا لمصالحه.

ورأى أن ما يحدث للفلسطينيين الان هو بسبب غياب الخطط الاستراتيجية المسبقة والاعتماد على ردة الفعل، مطالبا بضرورة وضع خطة فورية للعمل عليها لتخطي هذه المرحلة الصعبة.

وأشار الى ان خطة الدولة الواحدة ما زالت مطروحة في مخيلة القيادة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بحكومة اشيتة، اكد الطيراوي أن الحكومة الحالية هي حكومة فتح، مشيرا الى ان حكومة اشتية اخذت كل الدعم من حركة فتح، مطالبا الشعب الفلسطيني منح هذه الحكومة الفرصة، للعمل وتقيمها بعد ستة أشهر على الاقل.

واشار الطيراوي الى ان اسرائيل لم تتعرض لاي ضغط عربي أو اوروبي من اجل اعادة اموال المقاصة للسلطة، مؤكدا ان على الفلسطينيين وضع خطة بديلة للتصدي لهذه الخطوة وعدم الرضوخ للاسرائيليين حول رواتب الاسرى وعائلات الشهداء.

وفيما يتعلق بالتنظيمات، اكد الطيراوي ان المقاومة الشعبية في فلسطين غير فعالة، مطالبا التنظيمات بالعمل وتجسيد الاقوال أفعال على الارض وعدم الاعتماد على ردات الفعل فقط.

ورأى الطيراوي ان المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين لن تستأنف في فترة الرئيس عباس.

وحول الانتخابات التي جرت في الجامعات الفلسطينية، قال ان ما جرى عقب انتخابات جامعة بيرزيت من اطلاق للنار هو فعل خطأ ويندرج تحت الفلتان الامني.

واكد ان الانتخابات النقابية في الضفة تسير بشكل جيد وسلس، مضيفا ان الاجواء الانتخابية والنقابية تغيب عن قطاع غزة.

ورأى الطيراوي انه مع تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي كوقف التنسيق الامني وانهاء اتفاقية باريس على ان يسبقها خطة استراتيجية لمواجهة ردة فعل الاسرائيليين.