  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحكومة الحالية حكومة فتح

توفيق الطيراوي : لن يكون هناك مفاوضات مع اسرائيل في عهد ابومازن

الإثنين 22 أبريل 2019 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توفيق الطيراوي : لن يكون هناك مفاوضات مع اسرائيل في عهد ابومازن


رام الله / سما /

رأى اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن حل الدولتين انتهى منذ زمن على الارض، بفعل السياسة الامريكية والاسرائيلية.

وقال الطيراوي، خلال لقاء على فضائية معا ، ان ترامب لا علاقة له بالتاريخ بعدما منح ما لا يملك لاسرائيل، مشيرا الى انه خضع للّوبي الاسرائيلي بمنح القدس والجولان لاسرائيل.

وأضاف الطيراوي، ان كل قرارات ترامب لن ترهب الشعب الفلسطيني من اخذ واستعادة حقوقه مهما طال الزمان، مؤكدا ان ترامب يتحكم بالعالم من خلال تدخله في كل الدول وفقا لمصالحه.
ورأى أن ما يحدث للفلسطينيين الان هو بسبب غياب الخطط الاستراتيجية المسبقة والاعتماد على ردة الفعل، مطالبا بضرورة وضع خطة فورية للعمل عليها لتخطي هذه المرحلة الصعبة.
وأشار الى ان خطة الدولة الواحدة ما زالت مطروحة في مخيلة القيادة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بحكومة اشيتة، اكد الطيراوي أن الحكومة الحالية هي حكومة فتح، مشيرا الى ان حكومة اشتية اخذت كل الدعم من حركة فتح، مطالبا الشعب الفلسطيني منح هذه الحكومة الفرصة، للعمل وتقيمها بعد ستة أشهر على الاقل.
واشار الطيراوي الى ان اسرائيل لم تتعرض لاي ضغط عربي أو اوروبي من اجل اعادة اموال المقاصة للسلطة، مؤكدا ان على الفلسطينيين وضع خطة بديلة للتصدي لهذه الخطوة وعدم الرضوخ للاسرائيليين حول رواتب الاسرى وعائلات الشهداء.
وفيما يتعلق بالتنظيمات، اكد الطيراوي ان المقاومة الشعبية في فلسطين غير فعالة، مطالبا التنظيمات بالعمل وتجسيد الاقوال أفعال على الارض وعدم الاعتماد على ردات الفعل فقط.
ورأى الطيراوي ان المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين لن تستأنف في فترة الرئيس عباس.
وحول الانتخابات التي جرت في الجامعات الفلسطينية، قال ان ما جرى عقب انتخابات جامعة بيرزيت من اطلاق للنار هو فعل خطأ ويندرج تحت الفلتان الامني.
واكد ان الانتخابات النقابية في الضفة تسير بشكل جيد وسلس، مضيفا ان الاجواء الانتخابية والنقابية تغيب عن قطاع غزة.
ورأى الطيراوي انه مع تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي كوقف التنسيق الامني وانهاء اتفاقية باريس على ان يسبقها خطة استراتيجية لمواجهة ردة فعل الاسرائيليين.

الأكثر قراءة اليوم

القاهرة شطبت من "صفقة القرن" بندا يهدد بسقوط الحكم في مصر.. فما هو ؟

حسن نصر الله : "حرب محتملة مع إسرائيل هذا الصيف وقد لا أكون بينكم"

فرنسا تبلغ لبنان : إسرائيل ستهاجم مصانع الصواريخ لحزب الله

بتمويل قطري.. الانتهاء من إنشاء خزاني وقود لمحطة كهرباء غزة خلال شهرين

الجهاد : عزام الاحمد ومشروعه اكثر من أساء لمنظمة التحرير وخطاباته تجلب الشؤم للشعب الفلسطيني

سلطات الاحتلال تسمح بإدخال 35 مركبة جديدة لغزة

روبنشتاين: الفلسطينيون ساهموا بانهيار اليسار وعملية إخلاء غزة كانت مؤلمة للغاية!

الأخبار الرئيسية

مكرون

قناة عبرية: الرئيس الفرنسي يبعث برسالة شديدة اللهجة لاسرائيل بشأن اموال المقاصة مفادها..

حماس

قيادي بحماس: القادم خطير جداً وصفقة القرن نفذ جزء منها والان على وشك تنفيذ الجزء الأخر منها!

القمة

اهم قرارات الجامعة العربية بشأن القضية.. وزراء الخارجية العرب يوجهون دعوة للفصائل بغزة مفادها..

الرئيس: نتنياهو لا يؤمن بالسلام وجئت لاطرح عليكم علاقتنا مع اسرائيل وامريكا وحماس!

السيد حسن نصرالله

حسن نصر الله : "حرب محتملة مع إسرائيل هذا الصيف وقد لا أكون بينكم"