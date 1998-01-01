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السفير الاسرائيلي بالامم المتحدة يعلق بشأن ضم الضفة لاسرائيل!

الأحد 21 أبريل 2019 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الاسرائيلي بالامم المتحدة يعلق بشأن ضم الضفة لاسرائيل!


غزة / سما /

قال داني دانون السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة، مساء اليوم الاحد، إن بلاده لن تتخذ اي خطوات لفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة قبل تقديم خطة الرئيس الامريكي ترامب المعروفة باسم صفقة القرن.

وبحسب موقع مكور ريشون العبري، أضاف: وذلك احتراما للجهود التي بذلها الأمريكيون في خطة السلام التي يعملون عليها منذ عامين تقريبا.

وتابع:  "سنرى تفاصيل الخطة، وبعد ذلك سنقرر".

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اعلن خلال دعايته الانتخابية انه سيعمل على ضم الضفة الغربية تحت السيادة الاسرائيلية ولن يتقلع مستوطن او مستوطنة في الضفة.

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