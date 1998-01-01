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اهم قرارات الجامعة العربية بشأن القضية.. وزراء الخارجية العرب يوجهون دعوة للفصائل بغزة مفادها..

الأحد 21 أبريل 2019 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
اهم قرارات الجامعة العربية بشأن القضية.. وزراء الخارجية العرب يوجهون دعوة للفصائل بغزة مفادها..


القاهرة /سما/

أكد وزراء الخارجية العرب في البيان الختامي لاجتماع الجامعة العربية، مساء اليوم الاحد،  على الإلتزام بمبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية لتحقيق السلام.

كما اكدوا في البيان الختامي بحضور الرئيس عباس،  على التزام الدول العربية بدعم الموازنة الفلسطينية وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً لمواجهة الضغوط المالية والسياسية التي تتعرض لها.
 
ووفقا للبيان الختامي، تدعو الفصائل الفلسطينية إلى سرعة اتمام المصالحة وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.

كما اكدت على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس.

وشدد وزراء الخارجية العرب على الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية والحفاظ على هويتها العربية.، مؤكدين: لن تقبل بأي صفقة بشأن القضية الفلسطينية لا تنسجم مع المرجعيات الدولية.

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