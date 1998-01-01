الرئيس: نتنياهو لا يؤمن بالسلام وجئت لاطرح عليكم علاقتنا مع اسرائيل وامريكا وحماس!

القاهرة /سما/

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام وزراء الخارجية العرب، مساء اليوم الاحد، "عقدنا مع "إسرائيل" اتفاق أوسلو واستبشرنا خيرا أنه سيكون اتفاق للسلام بيننا وبين "إسرائيل" ووقعناه مع السيد اسحاق رابين"

وأشار الرئيس خلال كلمته الى أن نتنياهو لا يؤمن بالسلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين ، موضحا أن اسرائيل نقضت جميع الاتفاقيات ولم يعد يجمعنا شيء.

وأضاف: اسرائيل لم تطبق قرارا دوليا واحدا منذ عام 1947، مشيرا الى أن القضية الفلسطينية تمر بظروف عصيبة وجئت لاطرح عليكم علاقتنا مع اسرائيل وامريكا وحماس.

وتابع: "إسرائيل" تنتهك اتفاقية باريس باقتطاعها أموال المقاصة، مضيفا: لا نقبل ضم أي شبر من المحيط لإسرائيل، فالجولان ومزارع شبعا أراضي عربية

وأوضح أن ردة فعلنا الأولى على قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل من قبل الإدارة الأميركية كانت وقف الاتصالات معها

واردف الرئيس: نحن نعيش بطريقة التمييز العنصري، لن نقبل الوضع الذي رسمته اسرائيل، مستطردا: إدارة ترمب انقلبت على كل ما وعدتنا به واتخذت قرارات مخالفة للقانون الدولي.

وقال الرئيس: ما زلنا نسعى للمصالحة رغم سعي حماس للبحث عن تهدئة أو اتفاق هنا وهناك من اجل التهرب من المصالحة، واستطرد قائلا: مصممون على اتمام المصالحة رغم سعي اسرائيل لاستمرار الانقسام.

وأضاف: ما زلنا ندفع مبلغ 100 مليون دولار شهرياً لغزة رغم الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.

ووجه الرئيس عباس رسالته الى الجامعة العربية قال فيها: نطلب منكم أن تدعمونا سياسياً، وأن تفعلوا شبكة الأمان.

يتبع....