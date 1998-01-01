قافلة مساعدات أردنية و وفود أجنبية تصل قطاع غزة

غزة / سما /

وصلت إلى قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، قافلة شاحنات محملة بمساعدات من المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب وفود دولية أخرى عبر معبر بيت حانون "إيرز".

وبحسب دائرة الإعلام في المعبر، فإن القافلة الأردنية مكونة من 9 شاحنات، وتحمل أدوية، إضافة إلى مواد طبية متنوعة.

ووصلت وفود دولية مختلفة للقطاع، منها وفد يتبع للبنك الدولي بهدف الإطلاع على الأوضاع الحياتية والظروف التي يعيشها سكان.

كما وصل القنصل الفرنسي بئيري كوشارد ونائبه ووفد مرافق له، ونائب السفير الياباني كيوسكي أواجي ووفد مرافق له، عبر المعبر ذاته، بهدف الإطلاع على مشاريع بتمويل تلك الدول، إلى جانب مشاريع أخرى ستقام ضمن تفاهمات الهدوء.