قيادي بحماس يكشف عن عرض أوروبي لصفقة تبادل أسرى رفضته حماس

غزة / سما /

كشف موسى دودين مسؤول ملف الأسرى في المكتب السياسي لحركة حماس عن عرض أوروبي لم يفصح عن الجهة التي تقف خلفه، لتحريك ملف صفقة تبادل للاسرى مع الاحتلال.

وأوضح دودين في فيديو نشره مكتب إعلام الأسرى بمناسبة يوم الأسر الفلسطيني، أن العرض يتضمن تقديم معلومات عن الجنود الإسرائيليين، مقابل أن يفصح الاحتلال عن جثث بعض الشهداء الذين سقطوا وخاصةً خلال عدوان 2014.

ولفت إلى أن حركة حماس رفضت العرض، وأكدت بأن من يريد معلومات فعلية عليه أن يفرج عن أسرى.

وقال "قلنا للوسطاء أن شهدائنا مدفنون في الوطن وهم أقرب للقدس"، مشيرا إلى أن حركته معنية بعمل إنساني أكبر من خلال الإفراج عن عدد أكبر ممكن من الأسرى في سجون الاحتلال.

واتهم الاحتلال بالتلاعب في قضية صفقة الأسرى، مشددا على أن حركته لا زالت تقف عند عهدها وأنها ستعمل على الإفراج على أكبر عدد من أصحاب المؤبدات.

وقال في رسالة للأسرى "فجر الحرية قادم ونحن نتحمل مسؤوليتنا كاملة تجاهكم. ثقوا بإخوانكم في المقاومة ونحن على العهد ولن ندخر وسيلة وجهدا الا إذا رأيناكم أحرارا اعزاء"، مشددا على أن الأسرى سيخرجون رغم أنف الاحتلال.