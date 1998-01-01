  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قيادي بحماس يكشف عن عرض أوروبي لصفقة تبادل أسرى رفضته حماس

الخميس 18 أبريل 2019 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس يكشف عن عرض أوروبي لصفقة تبادل أسرى رفضته حماس


غزة / سما /

 كشف موسى دودين مسؤول ملف الأسرى في المكتب السياسي لحركة حماس عن عرض أوروبي لم يفصح عن الجهة التي تقف خلفه، لتحريك ملف صفقة تبادل للاسرى مع الاحتلال.

وأوضح دودين في فيديو نشره مكتب إعلام الأسرى بمناسبة يوم الأسر الفلسطيني، أن العرض يتضمن تقديم معلومات عن الجنود الإسرائيليين، مقابل أن يفصح الاحتلال عن جثث بعض الشهداء الذين سقطوا وخاصةً خلال عدوان 2014.

ولفت إلى أن حركة حماس رفضت العرض، وأكدت بأن من يريد معلومات فعلية عليه أن يفرج عن أسرى.

وقال "قلنا للوسطاء أن شهدائنا مدفنون في الوطن وهم أقرب للقدس"، مشيرا إلى أن حركته معنية بعمل إنساني أكبر من خلال الإفراج عن عدد أكبر ممكن من الأسرى في سجون الاحتلال.

واتهم الاحتلال بالتلاعب في قضية صفقة الأسرى، مشددا على أن حركته لا زالت تقف عند عهدها وأنها ستعمل على الإفراج على أكبر عدد من أصحاب المؤبدات.

وقال في رسالة للأسرى "فجر الحرية قادم ونحن نتحمل مسؤوليتنا كاملة تجاهكم. ثقوا بإخوانكم في المقاومة ونحن على العهد ولن ندخر وسيلة وجهدا الا إذا رأيناكم أحرارا اعزاء"، مشددا على أن الأسرى سيخرجون رغم أنف الاحتلال.

الأكثر قراءة اليوم

"سما" تكشف عن تفاصيل زيارة وفدي فتح للقاهرة والدوحة ...

مقرب من نتنياهو يتحدث عن احتلال غزة و اسقاط حماس وهذا ما قاله ..

قناة عبرية تزعم : مسؤول كبير بالسلطة يحذر من سيطرة حماس على الضفة

غزة: ضبط مصاغ ذهبي سرقه شاب من جده بقيمة 16 ألف دينار

تحذير لبناني الى حماس من امكانية اغتيال قادة الحركة

تقدير إسرائيلي: نتنياهو وغزة.. خيارات صعبة بين ليبرمان وحماس

شاهد ..لماذا زار السيسي قاعدة محمد نجيب؟

الأخبار الرئيسية

الحية يكشف تفاصيل تفاهمات التهدئة بغزة ومشاريع لتشغيل الاف الخريجين قريبا ووجه رسالة لفتح مفادها..

بيرزيت

الشبيبة الفتحاوية تفوز في انتخابات جامعة بيرزيت بفارق 68 صوتاً عن الكتلة الإسلامية

حماس وحزب الله

تلفزيون اسرائيلي يكشف: اذاعة نقلت عدة رسائل لأسرى "حماس" بالأسابيع الأخيرة ودعوات لشن هجوم

اطفال

ضابط إسرائيلي يؤكد وجود إنهيار إنساني في قطاع غزة وموت ٤٩٠٠ طفل سنوياً

حماس

قيادي بحماس: سنجبر الاحتلال على الانتصارات القادمة ..ويوجه رسالة لنتنياهو والكنيست مفادها..