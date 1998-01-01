تلفزيون اسرائيلي يكشف اذاعة نقلت عدة رسائل لأسرى "حماس" بالأسابيع الأخيرة ودعوات لشن هجوم

القدس المحتلة / سما /

قالت السلطات الإسرائيلية، هذا الأسبوع، إن "جماعة حزب الله اللبنانية أقامت هوائيًا عملاقًا في جنوب البلاد، يستخدم لبث دعاية إذاعية لحركة "حماس" من قطاع غزة وتدعو المواطنين العرب في إسرائيل إلى شن هجمات".

وكشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، منذ شهرين، عن محاولات حركة "حماس" لتجنيد نشطاء في الضفة الغربية للقيام بأنشطة "إرهابية" من خلال قناة "الأقصى" التابعة لحماس. وفي نفس الوقت تقريبًا، تم وضع هوائي داخل موقع للجيش اللبناني وحزب الله، حيث بدأ بث القناة نفسها من لبنان إلى إسرائيل عبر الراديو، ويحرسها الجنود المسلحين.

وبحسب موقع تلفزيون i24 الاسرائيلي الناطق بالعربية، أوضح مسؤول كبير سابق في جهاز الشاباك الإسرائيلي، ليؤور أكرمان "وضع حزب الله هذا الهوائي في قرية واسعة قريبة جداً من الحدود مع إسرائيل، ويتم توجيهه جنوبًا وتكون أجهزة الإرسال قوية جدًا بحيث يمكن استقبال ناقل الحركة على بعد مئات الكيلومترات".

وتبث الإذاعة في إسرائيل على موجة "FM 101.6"، القريبة جدا من الموجة التي تبث عليها إذاعة إسرائيلية "FM 101.5"، التي لديها العديد من المستمعين العرب في إسرائيل، وبالإمكان سماع البث بوضوح في السجون الواقعة في شمال ووسط إسرائيل، وأن الإذاعة نقلت عدة رسائل لأسرى "حماس" في الأسابيع الأخيرة.

وقالت وزارة الاتصالات الإسرائيلية "لقد فحصنا ووجدنا أن جهاز الإرسال يقع في الأراضي اللبنانية على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من الحدود. لقد تقدمت الوزارة بشكوى رسمية لاتحاد الاتصالات الدولي، وتم نقلها إلى السلطات اللبنانية".

يذكر انه في شهر آذار/ مارس الماضي أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن قناة "الأقصى" الفلسطينية التابعة لحركة حماس انها "تنظيم إرهابي" وفقا لقانون الإرهاب الإسرائيلي. وجاء القرار على خلفية توصية قدمها جهاز الامن العام (الشاباك) ومكتب المكافحة الاقتصادية للإرهاب في وزارة الامن، استمرارا لتقرير سابق لجهاز الشاباك قال فيه ان حماس تستخدم قناة "الأقصى" لتجنيد ناشطين الى صفوفها.