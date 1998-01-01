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فتح: حماس تمنع شابا مغادرة غزة للعلاج في الضفة

الأربعاء 17 أبريل 2019 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: حماس تمنع شابا مغادرة غزة للعلاج في الضفة


غزة / سما /

 قالت حركة فتح ان نظيرتها حماس منعت الشاب محمد صافي من مغادرة قطاع غزة الى الضفة الغربية لتلقي العلاج في مجمع رام الله الطبي.

وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الاعلامي في التعبئة والتنظيم انه تم عمل الاجراءات اللازمة من تحويلة العلاج وإصدار تصاريح المرور اللازمة من الاحتلال للعلاج في الضفة الغربية .

وقالت عائلة الشاب صافي "انه تم حجز ابنهم لمدة ٤ ساعات على حاجز امني لحركة حماس ثم تم ابلاغه بعدم السماح له بالسفر للعلاج وتم إعادته لمنزله في القطاع"

يذكر ان عائلة صافي اتهمت الامن بغزة بالاعتداء على الشاب محمد بالضرب اثناء حجزه في احد مقراتها وفقد بصره نتيجة الضرب على راسه و ذلك خلال احتجاجات حراك بدنا نعيش التي شهدها القطاع".

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