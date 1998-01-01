جرافات الاحتلال تهدم منزل عائلة الشهيد صالح البرغوثي شمال رام الله

رام الله / سما /

هدم جيش الاحتلال فجر اليوم منزل الشهيد صالح البرغوثي في بلدة كوبر شمال غرب رام الله .

وكان جنود الاحتلال قد اقتحموا بلدة كوبر وداهموا عددا من منازل المواطنين واعتلوا الأسطح أثناء عملية الهدم وسط تكبيرات ألاهالي .

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن والد الشهيد صالح البرغوثي بعد اعتقال دام 4 شهور قبل بضعة ايام .

واتهم جيش الاحتلال الشهيد صالح وشقيقه عاصم، بتنفيذ عمليات إطلاق نار نحو جنود الاحتلال .

ولا يزال عاصم البرغوثي معتقلا في سجون الاحتلال بعد مطاردة استمرت نحو شهرين .

واندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال أثناء مرور التعزيزات العسكرية من بلدة بيرزيت نحو كوبر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل والصوت بكثافة نحو جموع المتظاهرين.