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نتنياهو : زعماء عرب اتصلوا بي وقدموا المباركة بفوزي وأمامنا فرصة كبيرة للتقدم

الثلاثاء 16 أبريل 2019 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : زعماء عرب اتصلوا بي وقدموا المباركة بفوزي وأمامنا فرصة كبيرة للتقدم


القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تلقى اتصالات من زعماء دول عربية لتهنئته على الفوز بانتخابات الكنيست التي أجريت في التاسع من نيسان/ أبريل الجاري.

وأضاف  في خطاب احتفالي أمام أنصار حزب الـ"ليكود" في القدس المحتلة: "لقد تلقيت العديد من المباركات من قادة دول عربية وإسلامية، لا أتكلم عن زعيم دولة عربية واحدة أو اثنتين، ولكن العديد منهم اتصلوا للمباركة، أمامنا فرصة كبيرة للتقدم نحو الأمل في المستقبل، لقد حولنا إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة".

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