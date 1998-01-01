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استنفار في سجن "ريمون" و قرار بعزل عباس السيد بعد اتصاله مع هنية

الثلاثاء 16 أبريل 2019 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
استنفار في سجن "ريمون" و قرار بعزل عباس السيد بعد اتصاله مع هنية


القدس المحتلة / سما /

أفادت مصادر اعلامية، مساء اليوم الثلاثاء، بان حالة من الاستنفار والتوتر الشديد تسود سجن ريمون، وذلك بعدما قرر وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي قمع عدد من الاسرى، وعزل نائب رئيس الهيئة العليا لأسرى حركة حماس في سجون الاحتلال، الاسير عباس السيد.

واوضحت مصادر فلسطينية، ان إدارة السجون أعلنت الاستنفار بعدما نشرت وسائل اعلام خبرا اشار الى ان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، فتح خط اتصال مع الأسير عباس السيد بحضور ملادينوف، واستمع منه مباشرة الى ما يتعرض له الاسرى في سجون الاحتلال.

وبينت ان إدارة سجون الاحتلال دفعت مساء اليوم الثلاثاء بتعزيزات الى سجن ريمون، لتنفيذ قرار وزير الأمن بإعادة الاسرى من قسم 7 الى قسم 1 علما انهم نقلوا منه صباح هذا اليوم.

ورفض الاسرى إخراج عباس السيد الى الزنازين، رغم تهديدات الإدارة بقمعهم و اقتحام القسم.

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