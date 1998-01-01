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نتنياهو يؤكد : لن نسمح بتعريض "إسرائيل" للخطر ..وقراره بشأن مطالب الاسرى كتالي!!

الأحد 14 أبريل 2019 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يؤكد : لن نسمح بتعريض "إسرائيل" للخطر ..وقراره بشأن مطالب الاسرى كتالي!!


غزة / سما /

تحدثت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، مساء اليوم الاحد، عن قضية اضراب الاسرى الفلسطينيين عن الطعام.

وقالت الصحيفة العبرية،  إن  نتنياهو تولى الأمر بنفسه من مصلحة السجون المعروفة باسم "الشاباص" وأوكله إلى جهاز الامن الداخلي "الشاباك " الذي صاغ الخطوط العريضة لتركيب الهواتف العامة في السجون في مقابل مراقبتها، موضحة ان الشاباص اعترض والوزير جلعاد إردان، لكن نتنياهو اتخذ القرار.

وبحسب يديعوت احرنوت العبرية، قال نتنياهو إننا نواصل العمل على جميع الجبهات، بما في ذلك الجبهة الشمالية، ولن نسمح لأي شخص بتعريض دولة "إسرائيل" للخطر.

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