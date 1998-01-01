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"والا": أربعة عقبات قد تفجر الأوضاع بغزة وموعد بدء تطبيق التفاهمات بين حماس واسرائيل كالتالي..

الأحد 14 أبريل 2019 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"والا": أربعة عقبات قد تفجر الأوضاع بغزة وموعد بدء تطبيق التفاهمات بين حماس واسرائيل كالتالي..


غزة / سما /

كشف موقع "والا" العبري، مساء اليوم الأحد، أن التفاهمات التي تم إنجازها بين حركة حماس و"اسرائيل" سيتم البدء بتنفيذها تدريجياً بعد تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو.

وذكر الموقع، أن إسرائيل قامت -بموجب الاتفاق- زيادة مساحة الصيد الى 15 ميل وفتح المعابر بشكل كامل وأيضاً السماح بدخول الأموال القطرية لدفع رواتب الموظفين، وأيضا السماح بدخول المساعدات الإنسانية للعائلات الفقيرة.

وأضاف أن حماس بذلت كل ما بوسعها لإثبات عدم رغبتها بخوض حرب مع إسرائيل.

وأكد الموقع أن هناك أربع عقبات من الممكن أن تفجر الوضع في قطاع غزة في أي لحظة:

▪ الاحتجاجات على الجدار: والتي قد يحاول بعض المحتجين اجتياز الجدار وبذلك سيكون رد الجنود بالرصاص الحي، الأمر الذي سيوقع ضحايا.

▪ حركة الجهاد الإسلامي: الجهاد غير راضية عن الاتفاق الذي أنجزته حركة حماس، وتحديداً بعد صعود زياد النخالة لقيادة الحركة وارتباط هذا الشخص بإيران.

▪ السلطة الفلسطينية: الاتفاق الذي انجز مع حماس خارج عن رغبة وإرادة السلطة لذلك إذا استمرت السلطة في الضغط المالي على القطاع فإن هذا سيجلب مواجهة مع القطاع.

▪ حركة حماس نفسها: إذا شعرت أن هذه التفاهمات لا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني فستقوم بتخفيف قبضتها عن المتظاهرين وإطلاق الصواريخ؛ وبالتالي سنصل إلى المواجهة مع القطاع.

وأكد الموقع، أن حماس تتعامل مع هذا الاتفاق كاستراتيجية، حيث ستحقق منه تحسين الأوضاع المتدهورة في القطاع وتثبيت مكانتها في القطاع.

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