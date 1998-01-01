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فقد بصره.. داخلية غزة : نتابع ما جرى مع المواطن محمد صافي من بيت لاهيا

الخميس 11 أبريل 2019 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فقد بصره.. داخلية غزة : نتابع ما جرى مع المواطن محمد صافي من بيت لاهيا


غزة / سما /

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، إنها تتابع ما جرى مع المواطن محمد ديب صافي من سكان بيت لاهيا شمال قطاع عزة بعد ورود شكوى بتدهور وضعه الصحي في أعقاب استدعائه لدى جهاز الأمن الداخلي.

وذكرت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن عائلة المواطن صافي قدمت شكوى لدى مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية تفيد بتدهور وضعه الصحي في أعقاب استدعائه لدى جهاز الأمن الداخلي.

وأشارت إلى أن مكتب المراقب العام قام بالمتابعة الميدانية والتواصل مع جهات الاختصاص، والخلوص لتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل ما جرى.

واتهمت عائلة صافي من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، جهاز الامن الداخلي ، بالتسبب في فقدان ابنها محمد صافي "27 عامًا" لبصره، وذلك خلال اعتقاله في مقر جهاز الأمن بمنطقة شمال غزة، إبّان حراك "#بدنا_نعيش"، الذي أطلقه نشطاء احتجاجًا على الأوضاع المعيشية الصعبة في قطاع غزة منتصف شهر مارس (آذار) 2019.

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