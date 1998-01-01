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الإذاعة العبرية: وعد نتنياهو الانتخابي بضم المستوطنات يمكن أن يكون جزء من صفقة القرن

الخميس 11 أبريل 2019 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإذاعة العبرية: وعد نتنياهو الانتخابي بضم المستوطنات يمكن أن يكون جزء من صفقة القرن


القدس المحتلة / سما /

رجّحت الإذاعة العبرية الأربعاء، أن يكون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد نسّق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن وعده الانتخابي، بضم المستوطنات الإسرائيلية، لتكون جزء لا يتجزأ من الأراضي الإسرائيلية. وانتقد وزير الخارجية التركي الأربعاء، هذا الوعد الانتخابي. 

وأوضحت الإذاعة أنه "من الممكن أن يكون فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، جزء من 'صفقة القرن'"، وهي الخطة الأميركية المُقترحة، للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. 

وكان مسؤولون دبلوماسية قد رجّحوا، بأن تُعرض تفاصيل هذه الصفقة بعد شهر، في وقت أكد فيه مسؤول في البيت الأبيض، أنه "لم يُقرر موعد عرض تفاصيل الصفقة بعد". 

وسبق لمستشار الأمن القومي  الأميركي جون بولتون أن أكد الأربعاء، أن "صفقة القرن"، ستُعرض في "المستقبل القريب". وعبّر عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، رئيس قائمة "اتحاد أحزاب اليمين" الإٍسرائيلي، عن رفضه الانضمام لأي حكومة إسرائيلية، ستناقش حتى "صفقة القرن". وقال سموتريتش في حديث إذاعي "لن نكون جزء من حكومة إسرائيلية، تسعى لإقامة دولة إرهابية في قلب إسرائيل". 

وأضافت سموتريتش أن قائمته ستشترط "أن يكون تعزيز الاستيطان، وعدم دفع فكرة الدولة الفلسطينية، وتسليم الأراضي للفلسطينيين" ضمن الخطوط العريضة للحكومة المقبلة، مقابل الدخول بها. 

وكانت واشنطن قد شددت مرارا، على أنها ستعرض هذه الخطة، بعد  الانتخابات الإسرائيلية، التي جرت الثلاثاء. ويرفض الفلسطينيون هذه الصفقة، وأي اتصال آخر بالإدارة الأميركية، بعد سلسلة من الخطوات التي أقدمت عليها الأخيرة. 

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