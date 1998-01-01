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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويصادر اسلحة وسيارات في الضفة الغربية

الخميس 11 أبريل 2019 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويصادر اسلحة وسيارات في الضفة الغربية


رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 19 مواطنا.

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 19 مواطنا من الضفة الغربية وقد تم نقل المعتقلين للتحقيق.

وعرف من المعتقلين: الأسير المحرر محمد أحمد عبيد من قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، والأسير المحرر أحمد يوسف خروب من مخيم الجلزون شمال رام الله.
فيما اندلعت مواجهات في نابلس ورام الله كما وتم مصادرة اسلحة.

كما صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، 4 سيارات من بلدة بيت امر شمال الخليل.
وذكرت مصادر محلية، ان قوة من جيش الاحتلال داهمت منطقة خلة المضابع غرب بيت أمر، وقامت بمصادرة 4 سيارات دون معرفة الاسباب.

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