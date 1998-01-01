صحيفة: ترامب يطلع السيسي على صفقة القرن ويشيد بعمله العظيم

واشنطن /سما/

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"العمل العظيم" الذي يقوم به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله إياه في البيت البيضاوي أمس الثلاثاء للمرة الثانية.

وقال ترامب بحضور السيسي في "أعتقد أنه يقوم بعمل عظيم"، مضيفا "العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لم تكن يوما جيدة أكثر مما هي عليه اليوم".

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "الاخبار" اللبنانية ان الجانبان بحثا خلال اجتماعهما خطة السلام الامريكية المعروفة باسم "صفقة القرن".

وأضافت المصادر انه جرت "مناقشات مستفيضة عن الوضع"، خصوصا ان السيسي كان يحمل مقترحات جاهزة في ورقة مكتوية.

وذكرت المصادر ان القاهرة رفضت مجددا التنازل عن أي أرض في إطار الصفقة، مشيراً كذلك إلى "صعوبة تطبيق تبادل للأراضي لما سيواجهه من رفض شعبي".

واشارت المصادر الى أن الرئيس المصري استعرض في اليوم السابق للقاء ترامب تفاصيل موسعة بشأن الخطة الأميركية المرتقب إعلانها قريباً مع صهر الرئيس ومستشاره، جاريد كوشنر، وخلال ذلك حضر مع وزير خارجيته سامح شكري الملاحظات.

ونقلت الصحيفة اللبنانية عن مصادر مطلعة انه سبق إبلاغ وزير الخارجية المصري سامح شكري قبل القمة المصرية الامريكية التي عقدت في واشنطن مساء الثلاثاء بأن الإدارة الأميركية تنوي اتخاذ إجراءات جديدة قريباً، منها إمكانية الاعتراف بمزارع شبعا والمستوطنات في الضفة كأراض إسرائيلية، الامر الذي حث شكري على توجيه تحذيرات حول الموضوع وفقا لشخصيات شاركت في اللقاءات، حيث أبلغهم ان "القرارات غير واقعية، ويمكن ان تفجر الاحداث".

وذكرت المصادر تأكيد شكري للرفض المصري الصريح "لمثل هذه المقترحات التي لن تلقى قبولاً دولياً وعربياً، كذلك فإنها تخالف القرارات الأممية، مشدداً على أن هذا سيعيق أي مفاوضات مستقبلية، وان هذا يمكن ان يمكن ان يسبب إلى اشتعال الأوضاع في المنطقة".