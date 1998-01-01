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ليبرمان يعود.. نتنياهو بدأ اتصالات معه لتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة

الأربعاء 10 أبريل 2019 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يعود.. نتنياهو بدأ اتصالات معه لتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة


القدس المحتلة / سما /

أفادت قناة "كان" الإخبارية ان ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بدأ بإجراء اتصالات منذ ليلة الأربعاء مع رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" افيغدور ليبرمان، لبدء مفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي.

ونقلت القناة الرسمية عن مصادر مقربة من نتنياهو ان رئيس الحكومة هذه المرة مهتم بإجراء مفاوضات سريعة، ووفقا لتقديره فان المهمة لن تستغرق وقتا طويلا، وذكرت المصادر ان الحكومة ستقام على أساس الحكومة السابقة بدون تغييرات كبيرة.

وصرح الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس (الليكود) ان "رئيس الحكومة سيعمل حاليا بسرعة لاقامة حكومة قومية-يمينية مستقرة مع شركاءه الطبيعيين"، وأكد كاتس ان "ليبرمان يحتسب من هؤلاء الشركاء".

وعلى خلفية المطالبات لإقامة حكومة وحدة وطنية على خلفية عدد المقاعد المتساوية بين الليكود وازرق ابيض قال كاتس :"رئيس الحكومة التزم بالتوجه الى جميع الشركاء الطبيعيين لإقامة حكومة قومية-يمينية. هذا هو الامر الذي قام به، بالضبط كما التزم".

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