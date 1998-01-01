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مئات المعتمرين يبيتون في معبر رفح وتأجيل مغادرة مسافري اليوم

الأربعاء 10 أبريل 2019 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مئات المعتمرين يبيتون في معبر رفح وتأجيل مغادرة مسافري اليوم


غزة / سما /

أدى خلل فني في حواسيب الجانب المصري من معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية الى مبيب مئات المعتمرين داخل صالة المعبر.

وقال عدد من المعتمرين انهم وصلوا في الساعة الثالثة عصرا الى المعبر لكن السلطات المصرية لم تقم بختم جوازاتهم وأبقتهم داخل صالة المعبر.

وقامت السفارة الفلسطينية في القاهرة بارسال وجبات طعام ل 750 معتمر لحين حل الازمة المتعلقة بهم.

من جانبها قالت  إدارة معبر رفح البري أن العمل عبر معبر رفح البري اليوم الأربعاء سيخصص فقط لعودة فوج المعتمرين الذين تعذر وصولهم لغزة أمس الثلاثاء، ولا مغادرة أو وصول للمسافرين العاديين.

 وعليه يتم تأجيل مغادرة مسافري يوم الأربعاء إلى يوم غدٍ الخميس لنفس الحافلات التي تم الإعلان عنها يوم أمس الثلاثاء، وهي: (المتبقي من الحافلة الخامسة + الحافلات: السادسة والسابعة، والثامنة حتى الرقم 49 من كشف 4/3).

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