بعد فرز 97%: نتنياهو وغانتس رأس برأس ومعسكر اليمين يتفوق

القدس المحتلة / سما /

أظهر فرز 97% من صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيليّة، فجر الأربعاء، تساوي عدد مقاعد حزب الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، بمقاعد منافسه "كاحول لافان"، بقيادة بيني غانتس، غير أنّ معسكر اليمين يوسّع قاعدته إلى 65 مقعدًا مقابل 55 مقعدا لمعسكر المركز.

وتشير قاعدة معسكر اليمين والتحليلات الإسرائيليّة إلى أن نتنياهو سيكلّف بتشكيل الحكومة المقبلة، وأن ائتلافه سيكون مستقرًا أكثر من الائتلاف الحالي، الذي استند إلى 61 عضوًا فقط.

عربيًا، تمكّنت قائمة "الجبهة والعربية للتغيير" من اجتياز نسبة الحسم والحصول على 6 مقاعد، بينما يتأرجح تحالف الموحدة والتجمع عند نسبة الحسم بحصوله على 4 مقاعد.

وتبين النتائج الأوليّة أن تحالف الموحدة والتجمّع يحتاج إلى مئات قليلة من الأصوات ليجتاز نسبة الحسم، وأن حزب "اليمين الجديد" الذي يقوده وزيرا المعارف والقضاء، نفتالي بينيت وآييلت شاكيد، خارج الكنيست المقبلة.

وتعتبر نتائج حزب الليكود و"كاحول لافان" إنجازًا للقائمتين، إذ إن عدد المقاعد الذي حصل عليها نتنياهو هي الأعلى في تاريخ الليكود، بينما يعتبر حزب "كاحول لافان" أول حزب يحصل على هذا العدد من المقاعد من المرّة الأولى التي يدخل فيها الحياة السياسية، في حين تعتبر نتائج حزب العمل الأسوأ في تاريخه.

وكان نتنياهو قد استبق، فجر الأربعاء، النتائج النهائيّة بالإعلان عن فوزه وبدئه اتصالات تشكيل الحكومة المقبلة، عبر التواصل مع الأحزاب اليمينيّة، التي أعلن عدد منها دعمه له.

"كاحول لافان": على الرئيس الإسرائيلي أن يكلفنا بتشكيل الحكومة

كما أعلنت قائمة "كاحول لافان" انتصارها، وادّعت أنه في هذه الانتخابات "منتصر واضح وخاسر واضح، نتنياهو وعد بالحصول على 40 مقعدًا وخسر بفارق كبير. الرئيس (الإسرائيلي) يشاهد ما يجري، ويجب أن يكلفنا بتشكيل الحكومة، لا خيار آخر".

ترجيحات أن بينيت خارج الكنيست: "سنجتاز نسبة الحسم"

بينما قال رئيس حزب "اليمين الجديد"، الوزير نفتالي بينيت، الذي من المرجّح أن يكون خارج الكنيست المقبلة، إن "القيادة تختبر في لحظات كهذه، لدينا صبر وإيمان وأعصابٌ مشدودة. سنجتاز نسبة الحسم".

سموتريتش: تشكيل حكومة يمين منوط بحصانة لنتنياهو من التحقيقات

وأعلن المرشّح الثاني في "اتّحاد أحزاب اليمين"، بتسلئيل سموتريتش، صراحةً، أن تشكيل حكومة يمينيّة مقبلة منوط بتعديل قانون الحصانة، ليشمل حصانةً لنتنياهو من التحقيقات "بشكل يبني ثقة لدى الناخبين بإمكانيّة تشكيل حكومة تستمرّ ولاية كاملة" داعيًا أحزاب اليمين للحذو حذوه.

يذكر أن سموتريتش يصرّ على أن نتنياهو وعده بمنحه حقيبتي التعليم والقضاء، رغم أن الأخير أصرّ على أن حقيبة التعليم من نصيب الليكود.