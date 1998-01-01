  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاردن: موقفنا هو الأكثر وضوحاً بخصوص "صفقة القرن" ولن تغيرنا الأصفار التي توضع أمام الأرقام

الثلاثاء 09 أبريل 2019 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن: موقفنا هو الأكثر وضوحاً بخصوص "صفقة القرن" ولن تغيرنا الأصفار التي توضع أمام الأرقام


عمان /سما/

قال عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، اليوم الثلاثاء، إن "الدولة الأردنية الأكثر وضوحاً في ما يتعلق بصفقة القرن، وموقفنا ثابت من إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس.

وأضاف الرزاز، في مؤتمر صحافي عقده، في عمان: "نحن واضحون باتجاه ما يدور، ولكن أي جهة ممكن أن تخرج بخطة أو مقترح، وكل طرف لديه مفتاح، نحن لم نترك باب الحوار مواربا بشأن صفقة القرن إنما الباب مغلق ومفتاحه لدى الدولة والشعب الأردني، فموقفنا من القضية الفلسطينية معلن ولن يتزعزع، ولن نقبل أي حل للقضية الفلسطينية إلا وفق الشرعية الدولية بإنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس".

وحول ما يشاع بشأن دفع مبالغ مالية للأردن للقبول بـ"صفقة القرن"، قال رئيس الوزراء: "لا نسمح لأحد بالتشكيك بالمواقف لزراعة الفرقة والإشاعات، ولن يتغير الموقف الأردني من القضية الفلسطينية، ولن تغيرنا الأصفار التي توضع أمام الأرقام"، مضيفا "من الطبيعي أن يطرح البعض أفكارا ومقترحات حول أي قضية وهي ربما تهدف للتهويل".

وفيما يتعلق باتفاقية الغاز، أوضح  الرزاز أن "الحكومة الحالية لم توقع على اتفاقية الغاز وهي سابقة لها، لكن الموضوع يحتاج إلى دراسة الاتفاقية، وبالتأكيد هناك شرط جزائي، وسندرس إمكانية الانفكاك أو عدمه في ضوء المصلحة الوطنية".

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن تسمي بشكل علني "قتلة جمال خاشقجي" وتمنعهم من دخول أراضيها

بالصور.. قادة فصائل المقاومة بغزة داخل الزنانين..

ابو مرزوق : لن نرضى بسيناء وطنا بديلا للفلسطينيين فيما يعرف بصفقة القرن

قناة عبرية تكشف الاسباب التي ادت لتفجر المفاوضات بين الأسرى ومصلحة السجون

هنية يهاتف ظريف ويبحث معه قضايا هامة ...

بدء انتخابات الكنيست الاسرائيلي بمشاركة 40 قائمة

السيسي: الجهود المصرية تتركز مؤخرًا لاحتواء الأوضاع في غزة وتخفيف المعاناة على سكانها

الأخبار الرئيسية

اشتيه

قيادي فتحاوي: لا يعنينا من يكون وزيرا ولا نقتتل في الحركة على المواقع الوزارية

ابو عبيدة يوجه عدة رسائل للاحتلال ويؤكد أن قيادة القسام اعطت توجيها لوحدة الظل بشأن اسراه مفادها..

الوفد المصري

مصادر: مصر تدرس تجديد مساعيها لتحقيق المصالحة وعودة السلطة لمعبري رفح وكرم أبو سالم

شهداء وجرحى في تفجير انتحاري في الشيخ زويد بـ"شمال سيناء"

جهود مصرية تبذل لتدارك الموقف داخل سجون الاحتلال