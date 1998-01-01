إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة الخميس المقبل

رام الله / سما /

من المقرر ان يعلن عضو «اللجنة المركزية لفتح»، محمد أشتيه، المكلف تأليف حكومة جديدة، تشكيلة حكومته الخميس المقبل.

وقال القيادي في «فتح»، أمين مقبول، لـ«الأخبار»، إن قائمة الوزراء المرشحين سلّمت إلى الرئيس محمود عباس قبل يومين، على أن يكون الإعلان نهاية الأسبوع الجاري.

وفي الوقت نفسه، أثار قرار الانضمام إلى حكومة أشتيه خلافات داخل حزبَي «فدا» و«الشعب»، وهما من أحزاب «منظمة التحرير»، وهنا تم الاتفاق على تشكيل لجنة من فصائل المنظمة (دون الجبهتين) لإعادة تفعيل لجان الأخيرة بناءً على تركيبة الحكومة.