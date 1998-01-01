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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية

الإثنين 08 أبريل 2019 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية


رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية فجر اليوم.
فيما اصيب شابين بحجارة ألقاها مستوطنون خلال محاولتهم اقتحام قرية جيبيا شمال رام الله في منتصف الليلة الماضية.
كما وقعت مواجهات في بيت سيرا غرب رام الله وفي أريحا .
وعرف من معتقلي الضفة :
١. الفتى محمد باسم التميمي- النبي صالح غرب رام الله
٢. مؤيد حمزة التميمي- النبي صالح
٣. عبد الفتاح حامد- سلواد شرق رام الله
٤. الجريح علي أبو صفية- بيت سيرا غرب رام الله
٥. طارق خضيري- البيرة
٦. باسل عيد- طولكرم
٧. المحرر قسام رياض بدير- طولكرم
٨. يزن معن سليم- جيوس شرق قلقيلية
٩. مراد نوفل- جيوس
١٠. خضر جمال حداد- أريحا
١١. المحرر عمار القواسمي- الخليل
١٢. عمر شاور- الخليل
١٣. طلال النجار- يطا جنوب الخليل
١٤. يزن محمد قاسم الراعي- مخيم العروب شمال الخليل
١٥. محمد مروان جرادات- سعير شرق الخليل

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