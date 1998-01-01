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صور: جيش الإحتلال يحبط بنية عسكرية للجهاد الإسلامي بجنين بتوجيهات من غزة

الأحد 07 أبريل 2019 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: جيش الإحتلال يحبط بنية عسكرية للجهاد الإسلامي بجنين بتوجيهات من غزة


القدس المحتلة / سما /

زعم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، إحباطه لبنية عسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في منطقة جنين شمال الضفة الغربية.

وذكر موقع 0404 العبري بأن الجيش كشف مؤخراً محاولة الجهاد الإسلامي إنشاء بنية عسكرية وتجنيد شبان في الضفة الغربية بتوجيهات من قطاع غزة.

وأشار الموقع إلى أن قوات الجيش داهمت العديد من المنازل بما في ذلك منزل الناشط جمال السيد وهو أحد كبار المسؤولين عن البنية العسكرية في جنين.

وادعى الموقع أن جمال خبير في صناعة المتفجرات، كما أنه تمت مصادرة 27 ألف شيكل من منازل النشطاء في الخلية.

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