الرئيس يلتقي وزير الشؤون الخارجية العماني

البحر الميت /سما/

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، بوزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، على هامش انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا "منتدى دافوس"، الذي تستضيفه الأردن للمرة العاشرة، في منطقة البحر الميت.

وأطلع الرئيس، وزير الشؤون الخارجية العماني على تطورات الأوضاع في فلسطين، وانتهاكات الاحتلال خاصة في مدينة القدس المحتلة.

وبحث الرئيس عباس، مع بن علوي جملة من الموضوعات والقضايا التي تهم البلدين الشقيقين، والدور العماني الداعم للقضية الفلسطينية.

وحضر اللقاء سفير دولة فلسطين لدى الاردن عطا الله خيري.