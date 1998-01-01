الامين العام لحزب "فدا" تستقيل من منصبها اضافة الى اثنين من الاعضاء

رام الله / سما /

ذكرت مصادر ان الأمينة العامة لحزب "فدا" زهيرة كمال ونوابها خالد الخطيب وسهام البرغوثي، وعدد من اعضاء الحزب في الضفة وغزة، قدموا استقالتهم من الحزب خلال اجتماع للمكتب السياسي لحزب "فدا" وذلك بسبب قرار "فدا" المشاركة في حكومة د. محمد اشتية.

واشارت الى ان اجتماع سيعقده حزب "فدا" السبت لينظر في ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع للمكتب السياسي، وذلك بسبب المشاركة في الحكومة، كون الحزب يريد حكومة وحدة وطنية.

وبينت المصادر أن الاستقالة جاءت بعد أن قرر الحزب عدم المشاركة سابقا، ثم أعلن لاحقا عن المشاركة.

هذا ولم يؤكد اي مصدر رسمي في حزب "فدا" ما يجري الحديث عنه بشأن من استقالوا من الحزب واسباب ذلك.