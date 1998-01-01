الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات في مدن الضفة ويصادر اسلحة واموال

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 13 مواطنا من الضفة الغربية، وصادرت اسلحة واموال.

وقالت مصادر عبرية ان الجيش الاسرائيلي صادر اسلحة من بلدة تقوع شرق بيت لحم، واموال من قباطية بجنين.

وعرف من المعتقلين: المحرر خلدون البرغوثي، والمحرر ياسر الفحل من كوبر شمال رام الله، وأحمد الحبازي من نعلين غرب رام الله، والمحرر براء وجيه قط من مادما جنوب نابلس، وهشام بشكار من نابلس، ويوسف حشاش، محمد الدبعي من مخيم بلاطة، ومجاهد أبو الطلال من مخيم جنين، ونوار نواهضة من اليامون قرب جنين، وعمر عبد الله رضوان من عزون شرق قلقيلية.

كما واعقتلت قوات الاحتلال الشاب بهاء نظمي عويس من اللبن الشرقي جنوب نابلس أثناء مروره على حاجز "بيت إيل" العسكري شمال رام الله.