تميم يؤكد لهنية استعداد قطر لدعم الجهود الحالية بغزة وإنجاحها

غزة /سما/



هاتف اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الامير تميم بن حمد ال ثاني امير دولة قطر الشقيقة حيث استعرض رئيس الحركة التحركات النشطة التي تجري خلال هذه الايام من اجل الوصول الى صيغ تلبي مطالب شعبنا الفلسطيني عموما والأهل المحاصرين في غزة

واشاد رئيس المكتب السياسي لحماس بجهود الامير والدور القطري الحاضر بقوة في مشاريع الاعمار والمشاريع الانسانية في غزة والممتد بذات الزخم والاستعداد للمحطة الراهنة.



من جهته اكد تميم على كل السياقات التي تعكس اصالة موقف قطر ووقوفها الدائم الى جانب الشعب الفلسطيني والأهل في غزة وأنه سوف يتخذ كل ما يلزم من قرارات من اجل انجاح الجهود الراهنة .