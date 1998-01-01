  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تميم يؤكد لهنية استعداد قطر لدعم الجهود الحالية بغزة وإنجاحها

الأربعاء 03 أبريل 2019 11:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تميم يؤكد لهنية استعداد قطر لدعم الجهود الحالية بغزة وإنجاحها


غزة /سما/


هاتف اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة  حماس الامير تميم بن حمد ال ثاني امير دولة قطر الشقيقة حيث استعرض رئيس الحركة التحركات النشطة التي تجري خلال هذه الايام من اجل الوصول الى صيغ تلبي مطالب شعبنا الفلسطيني عموما والأهل المحاصرين في غزة  

واشاد رئيس المكتب السياسي  لحماس بجهود الامير والدور القطري الحاضر بقوة في مشاريع الاعمار والمشاريع الانسانية في غزة والممتد بذات الزخم والاستعداد للمحطة الراهنة.


من جهته اكد تميم على كل السياقات التي تعكس اصالة موقف  قطر ووقوفها الدائم الى جانب الشعب الفلسطيني والأهل في غزة وأنه سوف يتخذ كل ما يلزم من قرارات من اجل انجاح الجهود الراهنة .

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما دار بين الوفد المصري وحركتي حماس والجهاد الاسلامي

لماذا نشر جيش الاحتلال سفن صواريخ قبالة شواطئ غزة ؟

كحلون : أصبحنا نعلم ما يجري من السنوار والضيف

نتنياهو: نستخدم سياسة ذكية ضد حماس ومصر على الترتيبات معها وهناك تهديد أخطر منها

اشتية : حكومتي لن تكون حكومة "برستيج" وهذه الفصائل سشتارك فيها ..

فلكيًا.. اول ايام شهر رمضان 2019

وفود دبلوماسية أوروبية تصل قطاع غزة وهذا ما ستبحثه..

الأخبار الرئيسية

الاحتلال

الاعلام العبري يتحدث عن استشهاد فلسطيني واصابة اخرين احدهما خطيرة شرقي القطاع

ابو ظريفة لـ"سما: الفصائل تقرر تجميد استخدام "الأدوات الخشنة" على حدود القطاع

صفقة القرن

صحيفة: ترامب سيطرح "صفقة القرن" في ذكرى النكبة وشخصيات عربية تم ابلاغها بالموعد الرسمي

حماس

المونيتور: اسرائيل تسقط صفة منظمة "ارهاربية" عن حماس في بيان للجيش!!

حماس

هآرتس: اتصالات "حماس" و"إسرائيل" تديم الانفصال الذي تسعى إليه تل أبيب منذ سنوات