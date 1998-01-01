الاعلام العبري يتحدث عن استشهاد فلسطيني واصابة اخرين احدهما خطيرة شرقي القطاع

غزة / سما/

اوردت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الاربعاء، أنباء عن استشهاد فلسطيني واصابة اخرين بجروح احدهما خطيرة على السياج الامني الفاصل شرقي قطاع غزة.

وبحسب موقع 0404 العبري، اعلنت مستشفى سوروكا الاسرائيلي عن استشهاد فلسطيني تم نقله الى المستشفى جراء اصابته برصاص الاحتلال قرب السياج الفاصل على حدود قطاع غزة مع إصابتين إحداهما خطيرة لمستشفى في الداخل المحتل.

الى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن قوات الجيش أطلقت النار على ثلاثة مشتبه فيهم تسللوا الى الداخل من جنوب قطاع غزة، تم العثور على سكاكين بحوزة المشتبه فيهم ،تم نقلهم لتلقي العلاج الطبي.

في السياق ذاته، قال صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن حادثة على حدود غزة، حيث أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار وأصابوا ثلاثة فلسطينيين عبروا الحدود إلى الداخل من جنوب قطاع غزة، تم العثور على سكاكين بحوزتهم، وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي.