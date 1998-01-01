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ابو ظريفة لـ"سما: الفصائل تقرر تجميد استخدام "الأدوات الخشنة" على حدود القطاع

الأربعاء 03 أبريل 2019 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو ظريفة لـ"سما: الفصائل تقرر تجميد استخدام "الأدوات الخشنة" على حدود القطاع


غزة / سما /

قررت الفصائل الفلسطينية تعليق استخدام "الأدوات الخشنة" بما فيها  "الإرباك الليلي" ووقف إطلاق "البالونات الحارقة والمتفجرة" على حدود  قطاع غزة .

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال ابو طريفة في تصريحات لوكالة "سما" الاخبارية ان الفصائل وفي اطار اعطاء الجهد المصري مساحة ليستكمل تنفيذ التفاهمات مع الجانب الاسرائيلي  قررت الفصائل تجميد استخدام تلك الوسائل .

واضاف انه وعلى ضوء التزامات الجانب الاسرائيلي والذي بدأ بترجمتها على الارض بتوسعة مساحة الصيد وبعض القضايا الاخرى تم اتخاذ ذلك القرار مضيفا :" لا نريد ان نعطي الاحتلال ذريعة للتلكؤ والتنصل من تنفيذ هذه التفاهمات .

واستدرك بالقول :" لكن على الاحتلال ان لا يتنصل من هذه التفاهمات كما فعل في شهر 11 و12 عندما اوقفنا تلك الوسائل من اجل ان نعطي مساحة  للجهد المصري ثم تنصل من تنفيذها مضيفا :"  لكن هذه المرة تجميد مؤقت  و اذا ما حاول الاحتلال التنصل فسنعيد تلك الوسائل باعتبارها وسائل وليست اهداف من اجل الاستمرار في المسيرات حتى  تحقق هدف كسر الحصار .

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