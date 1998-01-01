المونيتور: اسرائيل تسقط صفة منظمة "ارهاربية" عن حماس في بيان للجيش!!

غزة / سما /

عقب شلومي إلدار الكاتب المتخصص في الشأن الاسرائيلي في موقع المونيتور، على احداث مليونية العودة وتعامل اسرائيل مع حركة حماس في الانية الاخيرة.

قال شلومي إلدار ، إنه في مساء يوم السبت 30 مارس بعد أن أصبح واضحًا أن المظاهرة الجماهيرية في غزة قد مرت بهدوء نسبي، أصدر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي بيانًا قال فيه: إن أحداث المسيرة المليونية على حدود غزة انتهت بعنف أقل مما كان متوقعًا، لقد تصرفت "المنظمة التي تسيطر على قطاع غزة" بضبط النفس الذي لم نشهده منذ العام الماضي.

وأضاف: يجب علينا أن نركز على مصطلح "المنظمة التي تسيطر على القطاع"، لم يستخدم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هذه المرة مصطلح "منظمة حماس الإرهابية" كالمعتاد في بياناته.

واوضحت الكاتب ، أنه إذا وقّعت "إسرائيل" أو وافقت على اتفاق مع حماس، فهذا يعني أنها لم تعد منظمة "إرهابية" وأن "إسرائيل" تعترف بها من الناحية العملية، ربما هذا هو السبب الرئيسي وراء امتناع نتنياهو عن عقد اجتماع للكابينت حتى لا يقع في الحرج، لكن أي شخص له عينان في رأسه يعلم أن ما حدث على حدود غزة يوم السبت الماضي هو نتيجة تفاهمات بين الجانبين، وهو نوع من تسوية صغيرة توصلت إليها "إسرائيل" وحماس بوساطة مصرية وهي الطريق إلى اتفاق أوسع.

وبحسب إلدار، ستواصل حماس وصف "إسرائيل" بـ "العدو الصهيوني"، ولكن ليس من المؤكد أن "إسرائيل" ستكون قادرة على وصف حماس بأنها "منظمة إرهابية" إلى جانب أن حماس لا تزال تمتلك السلاح وتحافظ على قوتها وسيطرتها في القطاع.