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وفود دبلوماسية أوروبية تصل قطاع غزة وهذا ما ستبحثه..

الأربعاء 03 أبريل 2019 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفود دبلوماسية أوروبية تصل قطاع غزة وهذا ما ستبحثه..


غزة / سما/

وصل عدد من الوفود الدبلوماسية الاوروبية، اليوم الأربعاء، الى  قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة.

وأفاد المكتب الإعلامي لإدارة معبر بيت حانون، بأن وفد من وكالة الغوث "الأونروا" وصل أيضًا إلى القطاع بجانب هذه الوفود الأوروبية.

وأشار إلى أن هذه الوفود تضمنت: وفد دبلوماسي يضم القنصل الإيطالي ونائبه، ووفد مرافق له، إلى جانب نائب القنصل الأسباني ووفد مرافق له، ومدير مكتب السفارة النرويجية، ومسؤول ملف الأونروا في السفارة البلجيكية.

وتضمن أيضًا، وكيل السفارة المالطية، ومسؤول بولندي مع وفد يرافقه، ومدير مكتب القنصلية الإيرلندي العام، ومسؤول التعاون ووكيل السفارة الكندي ووفد مرافق له، وجوليان طوني سفير سويسرا في فلسطين.

وسيطلع الوفد على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ومتابعة تنفيذ المشاريع التي تضمنتها تفاهمات التهدئة التي يجري تثبيتها في القطاع.

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