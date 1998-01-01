تقرير عن صفقة تبادل أسرى قريبا ضمن ملف التهدئة وإسرائيل تنفي

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة القدس الفضائية المقربة من حركة حماس، أن صفقة تبادل أسرى بين الحركة والاحتلال الإسرائيلي ستعقد قريبا، فيما نفت إسرائيل ذلك.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها أن هناك صفقة تبادل أسرى على وقع التهدئة مع الاحتلال، مشيرةً إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة.

فيما قال وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الصفقة ليست على جدول الأعمال، إنها أخبار وهمية، كما صرح بذلك لهيئة البث الإسرائيلية العامة.

وذكر الوزير يؤاف غالانت، إن قضية إعادة الجنود هي أحد مطالب إسرائيل، موضحا أن هذه القضية بحاجة لوقت طويل.

من جانبه اعتبر المحلل العسكري لصحيفة معاريف تال ليف رام، إن هذه الأخبار كنوع من الحرب النفسية من قبل وسائل إعلام حركة حماس، نافيا أن يكون هناك أي تقدم في هذا الشأن.

وكان نيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، قد التقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يوم أمس في غزة، وتناقشا بشكل أكبر في ملف الاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين وتوسيع الهجمة ضدهم.