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"يديعوت" : هكذا نجحت حماس في تغيير قواعد اللعبة

الإثنين 01 أبريل 2019 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت" : هكذا نجحت حماس في تغيير قواعد اللعبة


القدس المحتلة / سما /

ذكر المراسل العسكري في موقع "يديعوت أحرنوت العبري" يوئاف زيتون، أن حركة حماس بقيادة السنوار قد نجحت في فرض قواعد لعبة جديدة، وذلك في ظل فهمها وإدراكها للسياسة الإسرائيلية.

ووفقا لموقع يديعوت، أوضح زيتون أن حماس تدرك جيدا أن إسرائيل لن تقدم على خوض حرب بسبب إطلاق القذائف الصاروخية على مستوطنات غلاف غزة، ولذلك ركزت جميع ضرباتها في معظم جولات التصعيد التي اندلعت بعد حرب 2014 على مستوطنات الغلاف، بعكس ما كان قبل الحرب حيث كانت تسعى إلى توسيع مدى نيرانها في كل جولة تصعيد.

وأضاف زيتون، أن حماس نجحت أيضا في تقصير جولات التصعيد، حيث أنها أصبحت لا تزيد عن يوم أو يومين على الأكثر، في حين كانت جولات التصعيد تستمر ل4 أيام على الأقل قبل حرب 2014.

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