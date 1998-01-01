حملة مداهمات واعتقالات بالضفة المحتلة

الضفة المحتلة / سما /

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين، حملة مداهماتٍ واعتقالات طالت (11) مواطناً بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وفي مدينة جنين، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوة اسرائيلية خاصة في محيط مقهى دمشق، حيث جرى اعتقال الأسير المُحَرَر مناضل ناجي قبها، كما أُصيب الشاب وليد السعدي برصاصة مطّاطية في ساقه.

وقال شهود عيان إن اشتباكًا مسلحًا وقع في وسط جنين، للتصدي لجنود الاحتلال المقتحمين، وسُمع أصوات إطلاق نار.

في نابلس، داهم جنود الاحتلال شارع كشيكة ومنطقة راس العين وسط إطلاق قنابل الصوت في المنطقة، فيما جرى اقتحام عدة منازل.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى أحمد غازي، وطارق ابو سرور مخيم عايدة شمال بيت لحم، و الأسير المحرر "أحمد سلامة أبو راس" من منزله في قرية الطبقة بمدينة دورا جنوب غرب الخليل، وجهاد الطيطي من مخيم العروب في الخليل، واحمد ابو عواد من مخيم الفوار بالمدينة.

كما طالت الاعتقالات الشاب براء أحمد حوراني، من منزله في مدينة قلقيلية، والشاب عارف ايمن حج محمد بيت فوريك في بيت لحم.

وجرى اقتحام"ضاحية السلام" في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وقرية العيساوية، حيث جرى اعتقال مصعب محيسن، محمد موسى مصطفى، وصالح ابو عصب، منها.