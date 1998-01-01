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كحلون يوقع على قرار بخصم 42 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة

الإثنين 01 أبريل 2019 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كحلون يوقع على قرار بخصم 42 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين، أن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون وقع على قرار بخصم 42 مليون شيكل شهريا من أموال عوائد الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

وبحسب الصحيفة، فإن القرار وقع يوم أمس بعد أن تم إقراره في الكنيست والحكومة مشيرةً إلى أن هذه الأموال سيتم خصمها كبديل للأموال التي تدفعها السلطة لعوائل منفذي العمليات.

وأشارت إلى أنه سيتم شهريا اقتطاع المبلغ الذي يصل إلى 504 ملايين شيكل كل عام.

وقال كحلون للصحيفة "إن هذه الخطوة تأتي ضمن كفاحنا العادل ضد الإرهاب الفلسطيني". مشيرا إلى أن إسرائيل لا يمكن أن تتجاوز دفع الرواتب لعوائل لمنفذي العمليات.

ووفقا للصحيفة، فإن السلطة الفلسطينية طلبت من إسرائيل تحويل العوائد الضريبية بشكل كامل، إلا أن كحلون رفض ذلك وقرر خصم الأموال المتعلقة بما يدفع لعوائل منفذي العمليات، إلى جانب أموال أخرى تتعلق بخصومات المدفوعات مقابل الخدمات التي تقدمها إسرائيل للسلطة من عائدات الضرائب والتي تقدر بـ 110 مليون شيكل، ليصل مجموع ما تم خصمه هذا الشهر 152 مليون شيكل.

وأشارت إلى أن كحلون قرر تحويل 550 مليون شيكل، للسلطة بعد أن خفض 30% من إجمالي إيرادات الضرائب التي جمعتها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

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