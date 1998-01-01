جيش الاحتلال يعلن توسيع مساحة الصيد لـ(15) ميل

رام الله / سما /

أكد بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عن زيادة مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 15 ميل بحري بدءاً من صباح الاثنين.

وعلّق جيش الاحتلال في بيانه على توسيع مساحة الصيد، أنّ هذه الخطوة جزءًا من السياسة المدنية لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية بغزة وضمن السياسة التي تميز بين "الإرهاب" والسكان الذين لا يتورطون به.

وتابع، يتوقف تحقيق هذه الخطوة على احترام الصيادين بغزة للاتفاق، بمنع تجاوز المنطقة المسموح بها للصيد

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أنّ مساحة الصيد التي سمحت بها إسرائيل في بحر قطاع غزة، غير مسبوقة منذ العام 2000.