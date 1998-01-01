حمد يصدر توضيحا بشأن تصريحاته حول اللقاء مع الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب

غزة / سما /

أصدر غازي حمد القيادي في حركة حماس، مساء اليوم الاحد، توضيحا بشأن تصريحاته الاخيرة حول عدم ممانعة حركته اللقاء بالادارة الامريكية برئاسة ترامب.

و قال حمد إن" ما صرحت به مؤخرا هو ان حركة حماس لا تمانع في اللقاءات والحوارات مع الامريكان والاوربيين بشكل عام ، وهذه سياسة الحركة المعتمدة".

وأوضح أنه لم يخصص الادارة الامريكية برئاسة ترامب ،مستطردا: " انا مقتنع ان الادارة الامريكية برئاسة ترامب لا يمكن اللقاء او الحوار معها بسبب انها ادارة متصهينة ومنحازة للاحتلال بشكل اعمى ، وتعمل بشكل منهجي ضد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأكد القيادي في حماس، أن الحوار أو اللقاء مع إدارة ترامب غير مجدي ، مشددا على رفضه ذلك بشكل حازم، ومطالبا بمقاطعتها ورفض اجراء الحوارات معها تحت اي مبرر من المبررات.