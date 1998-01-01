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حمد يصدر توضيحا بشأن تصريحاته حول اللقاء مع الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب

الأحد 31 مارس 2019 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
حمد يصدر توضيحا بشأن تصريحاته حول اللقاء مع الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب


غزة / سما /

أصدر غازي حمد القيادي في حركة حماس، مساء اليوم الاحد، توضيحا بشأن تصريحاته الاخيرة حول عدم ممانعة حركته اللقاء بالادارة الامريكية برئاسة ترامب.

و قال حمد إن" ما صرحت به مؤخرا هو ان حركة حماس لا تمانع في اللقاءات والحوارات مع الامريكان والاوربيين بشكل عام ، وهذه سياسة الحركة المعتمدة".

وأوضح أنه لم يخصص الادارة الامريكية برئاسة ترامب  ،مستطردا: " انا مقتنع ان الادارة الامريكية برئاسة ترامب لا يمكن اللقاء او الحوار معها بسبب انها ادارة متصهينة ومنحازة للاحتلال بشكل اعمى ، وتعمل بشكل منهجي ضد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأكد القيادي في حماس،  أن الحوار أو اللقاء مع إدارة ترامب غير مجدي ، مشددا على رفضه ذلك بشكل حازم، ومطالبا بمقاطعتها ورفض اجراء الحوارات معها  تحت اي مبرر من المبررات.

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