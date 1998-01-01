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نتنياهو: لن نقبل بإدخال إيران لصواريخ فتاكة إلى سوريا

الجمعة 29 مارس 2019 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: لن نقبل بإدخال إيران لصواريخ فتاكة إلى سوريا


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن النشاط الإسرائيلي في سوريا يهدف لمنع التموضع العسكري الإيراني هناك.

وجاءت تصريحات نتنياهو، إثر قيام مقاتلات حربية، مساء الأربعاء الماضي، بشن غارات على منطقة صناعية في شمال مدينة حلب، واتهمت سوريا  "إسرائيل" بذلك القصف.

وأكد نتنياهو،بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، على أن "إسرائيل" تنشط في عدة جبهات بشكل متزامن.

وأضاف، أن إيران تحاول باستمرار إدخال صواريخ فتاكة لسوريا، وأن إسرائيل لن تسمح بذلك.

وتابع "إن نشاطاتنا لمنع التموضع العسكري الإيراني في سوريا مستمرة طيلة الوقت".

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