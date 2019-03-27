شاهد ..بينت يهدد هنية بالعربية : دير بالك انا موش ليبرمان

رام الله /سما/

هدد زعيم حزب "اليمين الجديد" اليميني الإسرائيلي، نفتالي بنيت، اليوم الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عبر مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل ضمن حملته الانتخابية.



وظهر بنيت في الفيديو وهو يضع قلنسوة المتدينين اليهود "الكيباه " على رأسه، ويقول بالعربية العامية: "دير بالك يا هنية، أنا مش ليبرمان"، في إشارة إلى وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، الذي وعد باغتيال هنية ولم يتمكن من ذلك.

انا غير عن ليبرمان pic.twitter.com/cFHesBdOen — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) March 27, 2019



وأضاف بنيت، وهو وزير التعليم في حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، "أما جديد.. اليمين الجديد".

وفي خلفية الفيديو، الذي يحمل عنوان "أنا غير ليبرمان"، يسمع صوت تسجيل لهنية يقول، إن "الشهادة والمقاومة هي الطريق لتحرير أرض فلسطين، لاستعادة القدس والأقصى".



ويضف هنية في الخلفية: "نعم، نحن قوم نعشق الموت كما يعشق أعداؤنا الحياة، من الركام نزلزل تل أبيب".ويظهر على الفيديو ترجمة باللغة العبرية لأقوال هنية، وفي النهاية كتبت عبارة "بينت لوزارة الدفاع "، في إشارة إلى إمكانية توليه الحقيبة في الحكومة المقبلة.

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتروتلك هي المرة الأولى التي ينشر فيها بنيت دعاية انتخابية باللغة العربية، ضمن حملة الاستعداد للانتخابات العامة المقررة في 9 إبريل/نيسان المقبل.



وكان ليبرمان قد هدد في تصريحات له في إبريل/ نيسان 2016، باغتيال هنية خلال 48 ساعة إذا لم يتم إعادة جثث الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس منذ العام 2014، في حال توليه لمنصب وزير الجيش.



وتولى ليبرمان منصب وزير الجيش في 30 مايو/ أيار 2016 إلى حين استقالته منه في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، دون أن يتمكن من تنفيذ تهديداته.