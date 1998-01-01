هآرتس: وقف إطلاق النار تعثر وحماس وإسرائيل تستعدان لجولة جديدة

غزة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن حماس وإسرائيل تستعدان لجولة جديدة يوم السبت المقبل في ظل الحشد العسكري الإسرائيلي على الحدود، واستعدادات حماس لتظاهرات كبيرة على طول الجدار الأمني.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية إن وقف إطلاق النار تعثر، وأن الجيش يشعر بالقلق إزاء التظاهرات يوم السبت المقبل، مشيرةً إلى أن حماس تشعر بالضغط وتريد تحقيق النصر حتى تبرر به الثمن الذي دفعته في ضوء الازمة الاقتصادية الخانقة في القطاع.

ولفتت إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه تحديات داخلية تفرض عليه تجنب المواجهة العسكرية حاليا في غزة.

وأضافت: أن على إسرائيل أن تقرير هذه المعضلة المتمثلة بغزة، مشيرةً إلى أنه في حال لم يصل الوفد المصري إلى تفاهمات واضحة بشأن الحد من الاحتكاكات على السياج فمن المحتمل أن يتطور الوضع لمواجهة جديدة.

وأشار تقرير آخر نشر بالصحيفة اليوم، أن فعاليات المسيرة البحرية على الحدود تم تأجيلها بضغط إسرائيلي على مصر، التي طلبت من حماس تأجيلها. مشيرا إلى أن حماس لجأت للمسيرات الشعبية وأدواتها منذ عام لاقتناعها بأن المواجهة العسكرية لن تخدمها.

وفي تقرير ثالث، قالت الصحيفة إن الجيش يفتخر بقصفه لأهداف عالية الجودة، لكن تأثيرها على حماس محدود.

ولفتت الصحيفة إلى وجود خلل في بنك الأهداف لدى الجيش، وهو الأمر ذاته في 2014 حيث انتقد "مراقب الدولة" تلك الأهداف التي لم تؤثر على مسار العملية حينها.