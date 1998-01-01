المنظومة الأمنية الإسرائيلية: الحرب على غزة قد تندلع نهاية الأسبوع القادم

غزة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، ، مساء أمس الثلاثاء، أن تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تشير إلى أن الأحداث نهاية الأسبوع القادم قد تؤدي إلى اندلاع الحرب بغزة.

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية،، نقلا عن مصادر رفيعة بالمنظومة الأمنية قولها: "إن المعركة بغزة باتت أقرب من أي وقت مضى، وأن الأمور قد تتدحرج نحو الحرب خلال وقت قصير".

ووفقا للصحيفة العبرية، أضافت المصادر ذاتها: "أن التصعيد بالجنوب قد يتطور نهاية الأسبوع القادم، مع مسيرات العودة على حدود قطاع غزة".

ولفت يسرائيل هيوم العبرية، إلى أن الجيش الإسرائيلي قرر اليوم تعزيز قواته على حدود قطاع غزة، في أعقاب جلسة تقدير الموقف التي أجراها رئيس الوزراء ووزير الجيش نتنياهو، مع كبار قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية.