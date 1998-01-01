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"اسرائيل" نقلت رسالة تهديد عبر مصر لحركة حماس بغزة وهذا مفادها..

الثلاثاء 26 مارس 2019 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اسرائيل" نقلت رسالة تهديد عبر مصر لحركة حماس بغزة وهذا مفادها..


القدس المحتلة / سما /

كشف التلفزيون الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن رسالة تهديد بعثتها اسرائيل لحركة حماس بغزة عبر الوسيط المصري.

وأضاف:  ان اسرائيل نقلت رسالة تهديد لحركة حماس مفادها ان الجيش سيشن حربا واسعة على قطاع غزة في حال استمر اطلاق الصواريخ والتظاهرات على الحدود.

ووفقا للتقرير فانه " اذا استمر اطلاق البالونات الحارقة فسيتعين على إسرائيل الذهاب إلى معركة كبرى ".

وأوضح مصدر سياسي للقناة الاسرائيلية " أنه لا يوجد اتفاق على وقف إطلاق النار وانه تم ارسال رسالة قوية لحماس عبر مصر بأن احتمال القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة أكبر من أي وقت مضى.

في الوقت نفسه ، وبعد بضع دقائق من إزالة جيش الاحتلال للقيود في المنطقة المجاورة لغزة ، فقد سقط صاروخ على مجمع اشكول.

وفي بيان اصدره الجيش بوقت سابق من اليوم،  استدعى أفيف كوخافي رئيس هيئة الأركان العامة في إسرائيل ،  قوات احتياط، وكذلك أوعز باستدعاء قيادة لواء مشاة وكتيبة مدفعية الى منطقة الجنوب.

وقالت مصادر اسرائيلية ان المؤسسة الامنية تخشى من تظاهر قرابة 50 الف على الحدود وان يسقط العديد من المتظاهرين بنيران الجيش.

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