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الاعلام العبري يكشف عن المسافة التي قطعها صاروخ غزة ومن أي مدينة انطلق ومن يقف خلفه

الإثنين 25 مارس 2019 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري يكشف عن المسافة التي قطعها صاروخ غزة ومن أي مدينة انطلق ومن يقف خلفه


القدس المحتلة / سما /

ذكر المراسل العسكري لصحيفة معاريف العبرية تال ليف رام، اليوم الاثنين، أن الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة فجرًا وسقط في مستوطنة موشاف شميريت بمنطقة هشارون ضمن مدينة كفار سابا شمال شرق تل أبيب، قد قطع مسافة 120 كيلومترًا.

وأوضح استنادًا لتقديرات عسكرية إسرائيلية، أنّ الصاروخ جرى إطلاقه من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسقط في تلك المنطقة، حيث تقدر المسافة التي قطعها بنحو 120 كيلومترًا.

فيما ذكر أور هيلر المراسل العسكري لقناة 13، أن الصاروخ من طراز J80 الذي تمتلكه حماس ويختصر باسم "الجعبري 80" نسبة لقائد أركان حماس أحمد الجعبري الذي اغتيل عام 2012.

وأشار إلى أن الجيش يفحص أسباب عدم تصدي القبة الحديدية للصاروخ، خاصةً وأنه سقط في منطقة سكنية.

وأطلق صحافيون من مختلف وسائل الإعلام العبرية تغريدات تستهزئ بعملية إطلاق الصاروخ في وقت تشهد فيه الأجواء منخفضًا جويًا متسائلين عن التبرير الذي ستطلقه حماس وسيعلن نتنياهو وقيادة الجيش والأمن بأنهم يقتنعون بأنه أطلق بالخطأ أو بسبب البرق.

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