أهم ردود الفعل الاسرائيلية على صاروخ غزة والذي سقط في هشارون

القدس المحتلة / سما /

لا زالت ردود الفعل الاسرائيلية تتوالى على سقوط الصاروخ الذي انطلق من غزة في هشارون .

وفيما يلي اهم وارز تلك الردود : -

رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يامين نتنياهو

· تشاورت مع رئيس الأركان ورئيس الشاباك ورئيس مجلس الأمن القومي، كان هناك هجوم إجرامي على دولة "إسرائيل" وسنرد بالقوة.

· في ضوء الحوادث الأمنية، قررت اختصار الزيارة إلى الولايات المتحدة وخلال ساعات قليلة سألتقي بالرئيس ترامب وسأعود فوراً إلى "إسرائيل" لمتابعة العمليات عن كثب.

عضو الكابينت وزير المالية موشيه كحلون

· حادثة الصواريخ خطيرة للغاية

· حماس مسؤولة عن إطلاق الصاروخ ولا حصانة لأي من قادتها

· جميع المنظمات في قطاع غزة هي منظمات "إرهابية" ويجب معاملتها وفقًا لذلك، بما في ذلك عودة سياسة الاغتيالات.

الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية اللواء (احتياط) عاموس يادلين

· المواجهة مع حماس أمر لا مفر منه

· أي طرف يدخل في حملة ابتزاز سوف يصل به المطاف إلى أسوأ الظروف

· يجب أن نعرض قادة حماس للأذى

· يجب أن يتولى رئيس الحكومة بنفسه دور وزير الجيش ومطلوب منه العودة إلى "إسرائيل" فورا وإجراء مناقشة جادة للغاية.

وزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان

· الحكومة الإسرائيلية تضحي بأمن "إسرائيل" حتى تتمتع بالهدوء قبل الانتخابات

رئيس حزب كاحول - لافان بيني غانتس

· رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو"، خسر وجعل الإسرائيليين رهينة بيد حماس في موقف غير مسبوق ولم يمكن تصوره.

· هذا إفلاس أمني منيت به إسرائيل أما حماس

· يجب على نتنياهو أن يعود فورا لإسرائيل لمواجهة هذا التصعيد الخطير

· بالأمس القريب كان سكان الجنوب يتلقون الصواريخ والآن في تل أبيب وهشارون

· هل يجب أن يرتاح نتنياهو في حال أعلنت حماس أنه بالخطأ، يجب التركيز على الملف الأمني واستعادة الردع.