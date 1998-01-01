أهم ردود الفعل الاسرائيلية على صاروخ غزة والذي سقط في هشارون

لا زالت ردود الفعل الاسرائيلية تتوالى على سقوط الصاروخ الذي انطلق من غزة في هشارون .
وفيما يلي اهم وارز تلك الردود : -
رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يامين نتنياهو
· تشاورت مع رئيس الأركان ورئيس الشاباك ورئيس مجلس الأمن القومي، كان هناك هجوم إجرامي على دولة "إسرائيل" وسنرد بالقوة.
· في ضوء الحوادث الأمنية، قررت اختصار الزيارة إلى الولايات المتحدة وخلال ساعات قليلة سألتقي بالرئيس ترامب وسأعود فوراً إلى "إسرائيل" لمتابعة العمليات عن كثب.
عضو الكابينت وزير المالية موشيه كحلون
· حادثة الصواريخ خطيرة للغاية
· حماس مسؤولة عن إطلاق الصاروخ ولا حصانة لأي من قادتها
· جميع المنظمات في قطاع غزة هي منظمات "إرهابية" ويجب معاملتها وفقًا لذلك، بما في ذلك عودة سياسة الاغتيالات.
الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية اللواء (احتياط) عاموس يادلين
· المواجهة مع حماس أمر لا مفر منه
· أي طرف يدخل في حملة ابتزاز سوف يصل به المطاف إلى أسوأ الظروف
· يجب أن نعرض قادة حماس للأذى
· يجب أن يتولى رئيس الحكومة بنفسه دور وزير الجيش ومطلوب منه العودة إلى "إسرائيل" فورا وإجراء مناقشة جادة للغاية.
وزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان
· الحكومة الإسرائيلية تضحي بأمن "إسرائيل" حتى تتمتع بالهدوء قبل الانتخابات
رئيس حزب كاحول - لافان بيني غانتس
· رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو"، خسر وجعل الإسرائيليين رهينة بيد حماس في موقف غير مسبوق ولم يمكن تصوره.
· هذا إفلاس أمني منيت به إسرائيل أما حماس
· يجب على نتنياهو أن يعود فورا لإسرائيل لمواجهة هذا التصعيد الخطير
· بالأمس القريب كان سكان الجنوب يتلقون الصواريخ والآن في تل أبيب وهشارون
· هل يجب أن يرتاح نتنياهو في حال أعلنت حماس أنه بالخطأ، يجب التركيز على الملف الأمني واستعادة الردع.