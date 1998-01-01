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أهم ردود الفعل الاسرائيلية على صاروخ غزة والذي سقط في هشارون

الإثنين 25 مارس 2019 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أهم ردود الفعل الاسرائيلية على صاروخ غزة والذي سقط في هشارون


القدس المحتلة / سما /

لا زالت ردود الفعل الاسرائيلية تتوالى على سقوط الصاروخ الذي انطلق من غزة في هشارون .

وفيما يلي اهم وارز تلك الردود : - 

رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يامين نتنياهو

·        تشاورت مع رئيس الأركان ورئيس الشاباك ورئيس مجلس الأمن القومي، كان هناك هجوم إجرامي على دولة "إسرائيل" وسنرد بالقوة.

·        في ضوء الحوادث الأمنية، قررت اختصار الزيارة إلى الولايات المتحدة وخلال ساعات قليلة سألتقي بالرئيس ترامب وسأعود فوراً إلى "إسرائيل" لمتابعة العمليات عن كثب.

عضو الكابينت وزير المالية موشيه كحلون

·        حادثة الصواريخ خطيرة للغاية

·        حماس مسؤولة عن إطلاق الصاروخ ولا حصانة لأي من قادتها

·         جميع المنظمات في قطاع غزة هي منظمات "إرهابية" ويجب معاملتها وفقًا لذلك، بما في ذلك عودة سياسة الاغتيالات.

  

الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية اللواء (احتياط) عاموس يادلين

·         المواجهة مع حماس أمر لا مفر منه

·        أي طرف يدخل في حملة ابتزاز سوف يصل به المطاف إلى أسوأ الظروف

·        يجب أن نعرض قادة حماس للأذى

·        يجب أن يتولى رئيس الحكومة بنفسه دور وزير الجيش ومطلوب منه العودة إلى "إسرائيل" فورا وإجراء مناقشة جادة للغاية.

وزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان

·         الحكومة الإسرائيلية تضحي بأمن "إسرائيل" حتى تتمتع بالهدوء قبل الانتخابات

رئيس حزب كاحول - لافان بيني غانتس

·        رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو"، خسر وجعل الإسرائيليين رهينة بيد حماس في موقف غير مسبوق ولم يمكن تصوره.

·        هذا إفلاس أمني منيت به إسرائيل أما حماس

·        يجب على نتنياهو أن يعود فورا لإسرائيل لمواجهة هذا التصعيد الخطير

·        بالأمس القريب كان سكان الجنوب يتلقون الصواريخ والآن في تل أبيب وهشارون

·         هل يجب أن يرتاح نتنياهو في حال أعلنت حماس أنه بالخطأ، يجب التركيز على الملف الأمني واستعادة الردع.

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