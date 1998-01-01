هكذا تلقى "نتنياهو" المتواجد في واشنطن قصف "تل أبيب" وهذا ما فعله

القدس المحتلة / سما /

أكدت جميع المواقع العبرية ان رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، قرر تقصير زيارته للولايات المتحدة بعد لقائه مباشرة الرئيس الامريكي دونالد ترامب والعودة إلى "إسرائيل" في أعقاب التوتر مع غزة .

من جانبه أفاد مكتب " نتنياهو"، في بيان لوسائل الإعلام، أنه تم إطلاع رئيس الحكومة المتواجد الأن في واشنطن بحادثة إطلاق الصواريخ فجر اليوم من غزة تجاه شمال تل أبيب.

ووفقاً للبيان، من المقرر أن يجري نتنياهو خلال الدقائق القادمة مشاورات أمنية مع هيئة الأركان وكبار مسؤولي الجيش لبحث التطورات الأمنية بعد إطلاق صاروخ على تل أبيب.

وتعليقا على بيان مكتب "نتنياهو" قالت صحيفة "معاريف العبري": "فقط في دقيقة ونصف تغيرت الأجندة من لقاء منتظر وقرار هام في واشنطن اليوم إلى غزة وصواريخها التي دمرت منزلين شمال تل أبيب".

وأصيب 7 إسرائيليين صباح اليوم الاثنين بعد سقوط صاروخ على منزل بشكل مباشر في منطقة هشارون شمال مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.